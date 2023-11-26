В Тель-Авиве десятки тысяч человек вышли на митинг с призывом освободить заложников

Среди участников акции были родственники пленных

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек вышли в субботу на мирную демонстрацию в Тель-Авиве под названием "50 дней ада" с призывом освободить всех заложников, захваченных палестинскими радикалами. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

На площади у Министерства обороны Израиля собрались в том числе родственники заложников. По словам участников демонстрации, она была самой многочисленной с момента обострения палестино-израильского конфликта. По данным катарского телеканала Al Jazeera, в митинге приняли участие около 100 тыс. человек.