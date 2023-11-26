26 ноября, 03:48
Ракетные запуски в КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили пуск ракеты КНДР с разведывательным спутником

Ёко Камикава и Пак Чин подтвердили, что Япония, Южная Корея, а также Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество для выработки подхода к сложившейся ситуации

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и ее южнокорейский коллега Пак Чин в ходе переговоров в Пусане осудили пуск ракеты КНДР с первым разведывательным спутником, который был осуществлен 21 ноября. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"Министры решительно осудили пуск баллистической ракеты КНДР. Даже если она предназначалась для запуска спутника, в ходе произошедшего были использованы технологии баллистических ракет, что является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении ведомства. Участники встречи подтвердили, что Япония, Южная Корея, а также США продолжат тесное сотрудничество для выработки подхода к сложившейся ситуации.

Кроме того, Камикава "выразила благодарность за последовательную поддержку со стороны правительства Южной Кореи в деле немедленного решения проблемы похищений японских граждан [разведывательными службами КНДР]".

КНДР успешно вывела спутник "Маллигён-1" на орбиту 21 ноября. До этого Пхеньян предпринял две неудачные попытки в августе и мае. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями городов Республики Корея, полученными с помощью разведывательного спутника. Он также изучил сделанные спутником снимки, на которых был запечатлен американский атомный авианосец Carl Vinson в Пусане и военные базы на Гавайях. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика КореяКамикава, Ёко
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