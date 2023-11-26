26 ноября, 04:39

В КНДР начались выборы в народные собрания местного и регионального уровней

За первые два часа проголосовали 47,8% избирателей

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Выборы депутатов народных собраний местного и регионального уровней начались в КНДР, за первые два часа проголосовали 47,8% избирателей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Избирательные участки открылись в 10:00 по местному времени (04:00 мск), по состоянию на 12:00 проголосовали 47,81% избирателей. Голосование продолжается.

Выборы депутатов народных собраний провинций и городов центрального подчинения, городов и районов, а также уездов поспособствуют укреплению народного характера государства, добавляет ЦТАК.

Как указывают южнокорейские СМИ, в КНДР ранее внесли поправки в закон о выборах, которые позволяют отбирать кандидатов в депутаты из двух претендентов на предварительном мероприятии. 

Теги:
КНДР
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