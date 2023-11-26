СМИ: двое террористов ликвидированы в Дженине во время операции Армии обороны Израиля

Еще несколько получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое террористов были ликвидированы и еще несколько получили ранения во время операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу в районе лагеря беженцев в населенном пункте Дженин на Западном берегу рек Иордан.

Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Израиля.

"Мы проводим серию операций, которых в регионе не было в течение многих лет. Вооруженные террористы в лагере беженцев Дженин будут нейтрализованы", - приводит издание слова представителя службы безопасности.