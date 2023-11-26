26 ноября, 05:04
Палестино-израильский конфликт

СМИ: двое террористов ликвидированы в Дженине во время операции Армии обороны Израиля

Еще несколько получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое террористов были ликвидированы и еще несколько получили ранения во время операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу в районе лагеря беженцев в населенном пункте Дженин на Западном берегу рек Иордан.

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Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Израиля.

"Мы проводим серию операций, которых в регионе не было в течение многих лет. Вооруженные террористы в лагере беженцев Дженин будут нейтрализованы", - приводит издание слова представителя службы безопасности.

  

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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