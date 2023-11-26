Глава МИД Южной Кореи заявил о нормализации отношений Сеула и Токио

Стороны в своей дипломатической активности ориентируются на будущее, сказал Пак Чин

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Республика Корея и Япония сумели нормализовать отношения и вернуть доверие благодаря серии встреч на высшем уровне, страны в своей дипломатической активности ориентируются на будущее. Об этом на встрече со своей японской коллегой Ёко Камикавой заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

"Пак Чин отметил, что посредством семи встреч на высшем уровне в этом году и шести встреч министров иностранных дел, включая возобновление взаимных визитов, страны восстановили доверие, отношения нормализовались. Сотрудничество расширяется во всех областях, в том числе в дипломатии, экономике, безопасности и гуманитарных обменах. Выстроены ориентированные на будущее отношения", - информировали в МИД Республики Корея.

Министры также обменялись мнениями о недавнем решении южнокорейского суда, который обязал Японию выплатить компенсации "женщинам для утешения". Помимо двусторонних отношений, главы МИД обсудили "актуальные вопросы региональной и международной повестки".

"Министры решительно осудили так называемый запуск разведывательного спутника, который нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой серьезную угрозу стабильности и миру в Северо-Восточной Азии. Они согласились с предложением тесно сотрудничать в двустороннем и трехстороннем формате с участием США в вопросах, касающихся Северной Кореи и ядерной проблемы Северной Кореи <...>", - добавили в Сеуле.

Пак Чин и Ёко Камикава условились поддерживать связь, чтобы выступать с "единых позиций" на международных площадках по другим глобальным вопросам.

В Пусане 26 ноября пройдет встреча министров иностранных дел Республики Корея, Китая и Японии. Они, как ожидается, обсудят подготовку к трехстороннему саммиту. Пак Чин также провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.