26 ноября, 07:10
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о задержании в лагере беженцев Дженин подозреваемого в убийстве израильтян

В момент задержания он был вооружен, заявили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан задержали подозреваемого в убийстве двух израильтян в августе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) в ночь на воскресенье в лагере беженцев Дженин был задержан подозреваемый в совершении теракта близ населенного пункта Хавара [на Западном берегу] в августе 2023 года. Подозреваемый в момент задержания был вооружен и находился в квартире разыскиваемых лиц в лагере беженцев Дженин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе армии добавили, что "в настоящее время операция в лагере Дженин продолжается". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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