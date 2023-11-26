Глава МИД Южной Кореи призвал КНР сыграть конструктивную роль на Корейском полуострове

Это связано с отказом Пхеньяна от соблюдения межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Пусане призвал Пекин сыграть конструктивную роль в ситуации на Корейском полуострове в связи с отказом Пхеньяна от соблюдения межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника МИД Республики Корея.

Южная Корея 22 ноября частично приостановила действие соглашения в ответ на запуск разведывательного спутника, который, как подчеркивают в Сеуле, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. По словам сотрудника, Пак Чин объяснил, что это было "минимальной защитной мерой", необходимой для безопасности граждан. Однако в Пхеньяне решили переложить ответственность и заявили, что больше не будут придерживаться договоренностей, пояснил южнокорейский министр коллеге.

Как отмечает Yonhap, Пак Чин поднял на встрече с коллегой тему сотрудничества РФ и КНДР. Глава МИД Южной Кореи призвал КНР сыграть конструктивную роль в возвращении КНДР на путь денуклеаризации и прекращения провокаций, поскольку это соответствует интересам Сеула и Пекина. Ван И выразил обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове и ответил, что КНР внесет свой вклад в стабилизацию положения.

Главы дипломатических ведомств выразили намерение способствовать развитию "взаимовыгодного и предметного сотрудничества на фоне меняющейся внешней обстановки".

Как отмечает агентство, встреча министров продлилась около двух часов. Ван И в прошлый раз был в Республике Корея около двух лет назад, добавляет Yonhap. 26 ноября в Пусане проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Китая, Республики Корея и Японии. Как ожидается, они обсудят подготовку к трехстороннему саммиту.