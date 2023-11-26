На Украине заявили о желании расширить полномочия военкоматов

Их сотрудники смогут проверять документы у людей на улицах и вручать повестки, рассказал депутат Рады Роман Костенко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Украины могут расширить полномочия сотрудников военкоматов по проведению мобилизации, в частности, дать им право проверять документы. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью украинскому радио NV.

"Готовится законопроект, есть рабочая группа, в нем есть нормы, о которых давно говорили. Пытаются найти комплексный подход, чтобы решить некоторые вопросы мобилизации", - сказал Костенко. "Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине - прим. ТАСС), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать", - рассказал депутат.

Костенко пояснил, что в настоящее время сотрудники украинских ТЦК не имеют полномочий, чтобы остановить на улице человека, проверить у него документы и вручить повестку. Сотрудники полиции, чтобы не оказаться в центре скандала, часто отстраняются от помощи работникам ТЦК при вручении повестки на улице. "Поэтому расширяются их (сотрудников ТЦК - прим. ТАСС) права, они смогут вести аудио- и видеозапись, проверять приписные документы", - рассказал депутат.

Он добавил, что в законопроекте, который разрабатывается, "решается вопрос образования", чтобы лишить права на отсрочку от мобилизации тех, кто получает второе или третье высшее образование. Депутат пояснил, что многие граждане на Украине, чтобы избежать мобилизации, поступают в вузы, чтобы получить отсрочку. "Они и дальше смогут учиться, но их никто не будет освобождать [от мобилизации], отслужишь - доучишься", - сказал он.

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинцы должны быть готовы к мобилизации и жестким решениям в этой связи. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, вскоре в стране будет представлен новый комплексный план проведения мобилизации.