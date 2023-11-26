26 ноября, 07:44
Палестино-израильский конфликт

В Италии рассказали о подготовке полевого госпиталя на юге сектора Газа

Министр обороны Гуидо Крозеттто отметил, что страна "сохраняет равновесие" в отношениях с Палестиной и Израилем

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Италия откроет полевой госпиталь на палестинской территории. Об этом сообщил в интервью газете Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

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"Генштаб готовит полевой госпиталь, который будет организован на юге сектора Газа, на палестинской территории", - сообщил министр. Он отметил, что Италия стала одной из первых стран, начавших оказывать помощь Газе. "Это означает, что у нас сохраняется равновесие в отношениях с обеими сторонами [палестино-израильского конфликта]", - добавил он.

Ранее он заявлял об отправке корабля ВМС логистического назначения, оборудованного операционными. Однако, как утверждают представители оппозиции, этот корабль "блокирован в водах Кипра" и стоит перед американским кораблем "совсем иного назначения". Представители гуманитарных организаций указывают на нехватку в секторе Газа портовой инфраструктуры для использования морских коридоров для поставок помощи, поэтому основными остаются наземные маршруты. 

Теги:
ПалестинаИталияПалестино-израильский конфликт
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