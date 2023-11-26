Президент Южной Кореи принял отставку главы разведывательной службы

Также в отставку ушли первый и второй заместитель директора службы Ким Гю Хёна, передает Yonhap

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку главы Национальной разведывательной службы (НРС) страны Ким Гю Хёна. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В отставку также отправлены первый и второй заместитель директора службы. "Ким Гю Хён в период перехода власти укрепил статус НРС как главной разведывательной службы в сфере безопасности. Он приложил усилия для создания системы сотрудничества с разведывательными органами дружественных государств", - сообщили в администрации президента. Инаугурация Юн Сок Ёля состоялась в мае 2022 года.

Президент назначил на пост первого заместителя главы НРС Хон Чан Вона, который "некоторое время" будет исполняющим обязанности директора службы. На пост второго заместителя назначен Хван Вон Чжин. Агентство Yonhap называет решение об отставке главы разведки неожиданным. Юн Сок Ёль недавно вернулся из поездки в Великобританию и Францию.

В субботу на пост главы комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея был назначен Ким Мён Су. В начале октября в стране сменился министр обороны.