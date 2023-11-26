26 ноября, 09:07

На юго-востоке Франции 20 человек задержали на акции правых в память об убитом подростке

Глава МВД Жеральд Дарманен отметил, что правоохранительные органы собираются установить личности всех зачинщиков беспорядков

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 20 человек в ходе беспорядков, начавшихся на акции в коммуне Роман-сюр-Изер (департамент Дром, юго-восток Франции) в память о подростке, убитом в середине ноября. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В коммуну Роман-сюр-Изер были направлены значительные силы полиции, - написал Дарманен. - Было задержано 20 человек". Он также подчеркнул, что правоохранительные органы намерены установить всех зачинщиков беспорядков.

Как сообщил телеканал BFMTV, в акции, посвященной памяти 16-летнего подростка по имени Тома, вышли около 80 представителей ультраправых движений. Участники манифестации были одеты в черное, а их лица закрывали маски. Они скандировали "Справедливость для Тома", а также "Не забудем, не простим". Участники беспорядков также переворачивали мусорные баки и бросали петарды в сторону полицейских, отметил телеканал.

Тома погиб от многочисленных ножевых ударов 18 ноября в ходе потасовки, вспыхнувшей в коммуне Креполь (департамент Дром). В ходе этого инцидента еще восемь человек получили ранения. В связи с расследованием гибели подростка задержано девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. 

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Франция
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