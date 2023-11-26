26 ноября, 09:18
Палестино-израильский конфликт

Трамп: отсутствие американцев в числе освобожденных заложников говорит о неуважении к США

Ожидается, что третью группу заложников могут освободить 26 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Тот факт, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не освободило ни одного американца из числа заложников, захваченных в Израиле 7 октября, свидетельствует об отсутствии уважения к стране и ее руководству. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но до сих пор не возвратило ни одного американского заложника? - написал политик в социальной сети Truth Social. - У этого есть только одна причина - отсутствие уважения к нашей стране и ее руководству".

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе 4 детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков). Кроме того, ХАМАС при посредничестве катарских властей отпустило 10 подданных Таиланда и 1 гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки. Как ожидается, третья группа заложников может быть освобождена в воскресенье. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация