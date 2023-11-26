Трамп: отсутствие американцев в числе освобожденных заложников говорит о неуважении к США

Ожидается, что третью группу заложников могут освободить 26 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Тот факт, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не освободило ни одного американца из числа заложников, захваченных в Израиле 7 октября, свидетельствует об отсутствии уважения к стране и ее руководству. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но до сих пор не возвратило ни одного американского заложника? - написал политик в социальной сети Truth Social. - У этого есть только одна причина - отсутствие уважения к нашей стране и ее руководству".

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе 4 детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков). Кроме того, ХАМАС при посредничестве катарских властей отпустило 10 подданных Таиланда и 1 гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки. Как ожидается, третья группа заложников может быть освобождена в воскресенье.