26 ноября, 09:31
Военная операция на Украине

СМИ: около 50 тыс. украинских военных лишились конечностей за время боевых действий

Еженедельная газета The Observer указала, что официальные подсчеты украинских властей говорят о 20 тыс. ампутантов, однако в реальности эта цифра гораздо больше

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Число украинских военнослужащих, лишившихся конечностей в результате боевых действий, может достигать 50 тыс. Об этом сообщила еженедельная газета The Observer.

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Издание указало, что официальные подсчеты украинских властей говорят о 20 тыс. ампутантов, однако в реальности эта цифра гораздо больше. Таким образом, число военнослужащих Вооруженных сил Украины, лишившихся конечностей, приближается к показателям Германии (67 тыс. человек) и превышает показатели Великобритании (41 тыс. человек) времен Первой мировой войны. 

Теги:
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