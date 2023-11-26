26 ноября, 09:35

КНР, Южная Корея и Япония намерены ускорить подготовку для проведения саммита трех стран

Стороны также договорились "восстановить и нормализовать" трехстороннее сотрудничество, сообщили в Сеуле

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Китая, Республики Корея и Японии на встрече в южнокорейском Пусане договорились ускорить необходимую подготовку ради проведения трехстороннего саммита в ближайшее удобное для сторон время. Об этом сообщил глава МИД Южной Кореи Пак Чин.

"Мы условились ускорить необходимую для саммита подготовку. Мы продолжим усилия, направленные на то, чтобы саммит состоялся в ближайшем будущем", - приводит его слова агентство Рёнхап. "Мы подтвердили договоренность провести саммит трех государств в ближайшее удобное для сторон время", - добавил Пак Чин после переговоров. Встреча глав МИД трех стран прошла впервые за четыре года.

Помимо этого, страны договорились "восстановить и нормализовать" трехстороннее сотрудничество, которое испытывало сложности из-за коронавируса и других обстоятельств, сказал Пак Чин. До этого он провел двусторонние переговоры с коллегами из КНР и Японии Ван И и Ёко Камикавой.

Пак Чин также сказал, что ракетная и ядерная программы КНДР, включая запуск разведывательного спутника, представляют собой одну из наибольших угроз стабильности и миру в Северо-Восточной Азии, отмечает Рёнхап. Министры трех стран договорились поддерживать связь на всех уровнях по ядерной проблеме Корейского полуострова.

26 ноября в Пусане состоялись переговоры министров иностранных дел Китая, Республики Корея и Японии. Последний трехсторонний саммит состоялся в 2019 году. Дальнейшим встречам помешали пандемия коронавируса и разногласия между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. 

Теги:
ЯпонияКитайРеспублика Корея
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