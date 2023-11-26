26 ноября, 10:05

Главы МИД КНР, Южной Кореи и Японии выступили за сотрудничество ради мира в регионе

Они также выступили за развитие контактов трех стран в сферах гуманитарных обменов, науки, технологий, устойчивого развития, здравоохранения, экономического сотрудничества, торговли и безопасности

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, ее китайский и южнокорейский коллеги Ван И и Пак Чин в ходе трехсторонних переговоров в Пусане выступили за сотрудничество Токио, Пекина и Сеула ради обеспечения мира и процветания в регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"Министры поприветствовали активизацию трехстороннего взаимодействия и согласились с важностью продвижения ориентированного на будущее практического сотрудничества между Японией, Китаем и Республикой Корея в интересах мира и процветания в регионе и за его пределами", - подчеркивается в заявлении.

Участники переговоров выступили за развитие контактов трех стран в сферах гуманитарных обменов, науки, технологий, устойчивого развития, здравоохранения, экономического сотрудничества, торговли и безопасности. Они также условились продолжить работу по подготовке к проведению саммита лидеров трех стран в кратчайшие сроки.

Стороны также обменялись мнениями по поводу запуска ракеты КНДР с первым разведывательным спутником, который был осуществлен 21 ноября. При этом глава МИД Японии заявила о необходимости осуществления усилий по обеспечению полной денуклеаризации Корейского полуострова. Она также озвучила позицию Токио по Ближнему Востоку и Украине, поприветствовав достижение гуманитарного перемирия в секторе Газа и подчеркнув намерение японских властей продолжить оказание помощи Киеву и введение санкций против Москвы.

Трехсторонние переговоры глав МИД впервые состоялись в 2007 году. Саммит лидеров КНР, Республики Корея и Японии не проводился после 2019 года, когда привычному формату помешала начавшаяся пандемия коронавируса. 

Теги:
ЯпонияКитайРеспублика Корея
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