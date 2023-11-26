СМИ: в сектор Газа въехали шесть бензовозов со 129 тыс. литров топлива

Также к медкомплексу "Аш-Шифа" направились 11 машин скорой помощи и три автобуса, сообщает телеканал Al Ekhbariya

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Шесть бензовозов со 129 тыс. литров топлива и 80 тыс. литров бензина въехали в палестинский сектор Газа через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По его информации, в анклав продолжают заезжать автоцистерны. Кроме того, 11 машин скорой помощи и три автобуса отправились с египетской территории к расположенному на севере сектора медицинскому комплексу "Аш-Шифа". Они, как сообщается, будут оказывать необходимую помощь на месте и участвовать в операции по эвакуации пациентов из больницы, которая была осаждена израильскими силами.

По данным канала, за два дня действия режима гуманитарного перемирия в Газу проехали около 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

Условия гуманитарного перемирия

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе 4 детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки.