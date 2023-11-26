26 ноября, 10:14,
обновлено 26 ноября, 10:54
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа в результате удара израильского БПЛА погиб один человек

Беспилотник Армии обороны Израиля атаковал лагерь беженцев в центральной части анклава

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате атаки Израиля в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его информации, беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал лагерь беженцев в центральной части анклава. Один палестинский фермер погиб в результате нападения.

В свою очередь Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что, "несмотря на длящееся уже три дня гуманитарное перемирие", Израиль нанес удар по двум фермерам к востоку от лагеря беженцев Эль-Магази в центральной части анклава. По сведениям организации, один человек погиб, еще один был ранен. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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