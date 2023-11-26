26 ноября, 10:31
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Газы сообщил о возобновлении эвакуации раненых и тяжелобольных в Египет

Их попросили направляться к погранпереходу

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Новая группа раненых и тяжелобольных пациентов будет эвакуирована из больниц сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет в течение дня. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа на своей официальной странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

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"Информация для тяжелобольных и раненых: выезд согласован сегодня, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, просим направляться к погранпереходу", - говорится в заявлении.

В минувшие два дня гуманитарного перемирия в секторе Газа КПП работал только на въезд автотранспорта с гуманитарной помощью и топливом, а также на выход групп заложников и палестинских заключенных, списки которых были согласованы Израилем и радикальным движением ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
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