26 ноября, 10:41
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили об убийстве пяти радикалов в ходе перестрелки в лагере Дженин

В рамках контртеррористической операции на Западном берегу задержали 29 подозреваемых, рассказали в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе масштабной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан убили в перестрелке 5 вооруженных радикалов и задержали 21 разыскиваемого по подозрению в причастности к террористический деятельности палестинца. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе масштабной контртеррористической операции, впервые проведенной под командованием 646-й резервной бригады, в лагере беженцев Дженин в перестрелке были ликвидированы пять террористов и арестован 21 разыскиваемый подозреваемый", - говорится в сообщении. "В результате обширных обысков были обнаружены и конфискованы оружие, большое количество боеприпасов, взрывных устройств, а также военная техника", - продолжили в пресс-службе. "Кроме того, БПЛА атаковал отряд вооруженных террористов, которые представляли угрозу для силовиков, некоторые террористы, получившие ранения в результате авиаудара, были задержаны", - добавили в армии.

В ходе ночных контртеррористических рейдов на Западном берегу израильские военные задержали всего 29 разыскиваемых подозреваемых, уточнили в пресс-службе.

Представители армии отметили, что всего с 7 октября на Западном берегу Иордана задержано около 2 000 палестинцев, 1 100 из которых являются активистами радикального движения ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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