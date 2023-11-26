Yonhap: Южная Корея, США и Япония провели учения ВМС с авианосцем

Маневры прошли к юго-востоку от острова Чеджудо

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. ВМС Республики Корея, США и морские силы самообороны Японии провели трехсторонние учения с участием американского авианосца Carl Vinson в водах к югу от Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Маневры прошли к юго-востоку от острова Чеджудо. С южнокорейской стороны приняли участие оснащенные системой Aegis эсминцы, с японской - эсминцы типа "Мурасамэ". Указывается, что стороны среди прочего отрабатывали действия противовоздушной обороны.

Первая авианосная группа во главе с авианосцем Carl Vinson прибыла в южнокорейский Пусан 21 ноября. В субботу лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр, где ему показали спутниковые снимки, на которых запечатлили американский корабль. 21 ноября КНДР запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1". В ответ на запуск спутника Республика Корея объявила о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере, а в КНДР позднее заявили, что больше не собираются соблюдать все соглашение.

22 ноября американский авианосец посетил министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик.