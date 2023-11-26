26 ноября, 12:45

На сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума приняли 10 резолюций

По данным Филиппинского агентства новостей, участники одобрили резолюции, связанные, в частности, с укреплением потенциала парламентов стран в деле обеспечения мира и стабильности

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Ежегодная сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) завершилась в Маниле принятием 10 резолюций по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Об этом сообщило Филиппинское агентство новостей.

По его данным, участники АТПФ одобрили принятие резолюций, связанных с укреплением потенциала парламентов стран в деле обеспечения мира и стабильности, урегулированием на Корейском полуострове, борьбой с транснациональной преступностью, укреплением регионального сотрудничества в области борьбы с изменением климата, устойчивым развитием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В работе 31-й сессии АТПФ от Совета Федерации приняли участие сенаторы Андрей Денисов, Людмила Скаковская, Людмила Талабаева, Александр Трембицкий и депутаты Госдумы Игорь Ананских, Шолбан Кара-оол, Дмитрий Новиков, Владимир Плякин. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, парламентарии из России провели переговоры с коллегами из Вьетнама, Таиланда, а также с Филиппин. Они обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В январе 1993 года в Токио состоялась учредительная сессия АТПФ. На встрече была принята Токийская декларация, определяющая основные направления деятельности организации. Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмены по линии культуры и образования. В настоящее время в состав форума в качестве полноправных членов входят 28 стран: Россия, Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Лаос, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор и Япония.

Пленарные сессии АТПФ проводят ежегодно. Председателем 30-й сессии в 2022 году был Таиланд. В 2007 году 15-я сессия АТПФ проводилась в Москве. 

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