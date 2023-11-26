ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе пяти командиров ХАМАС до перемирия

По данным Армии обороны Израиля, речь идет о командире Северной бригады палестинского движения Ахмеде аль-Гандуре и его заместителе Ваэле Раджабе, главе ракетных сил Аймане Сияме, командире бригады города Газа Рафаате Сальмане и высокопоставленном представителе хамасовского комитета Тулькарме Фарсане Халифе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные в ходе боевых действий до вступления в силу гуманитарного перемирия в секторе Газа ликвидировали с воздуха пять высокопоставленных командиров правящей в палестинском анклаве радикальной организации ХАМАС.

"В ходе боев в секторе Газа до вступления в силу перемирия авиация ЦАХАЛ в соответствии с разведданными уничтожила в секторе Газа пять высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Среди убитых высокопоставленных хамасовцев в армии перечислили командира Северной бригады ХАМАС Ахмеда аль-Гандура и его заместителя Ваэля Раджаба, главу ракетных сил радикалов Аймана Сияма, командира бригады города Газа Рафаата Сальмана и высокопоставленного представителя хамасовского комитета Тулькарма Фарсана Халифу.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.