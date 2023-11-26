26 ноября, 13:29
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС может освободить российского заложника в числе третьей группы

AP Photo/ Maya Alleruzzo
© AP Photo/ Maya Alleruzzo

Как утверждает телеканал Al Arabiya, палестинские радикалы могут освободить его по просьбе президента РФ Владимира Путина

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС может освободить российского заложника в числе третьей группы лиц, подлежащих обмену на заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

По утверждению канала, палестинские радикалы "могут освободить российского заложника по просьбе [президента РФ Владимира] Путина".

Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся две русские заложницы.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация