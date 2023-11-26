СМИ: ХАМАС может освободить российского заложника в числе третьей группы

Как утверждает телеканал Al Arabiya, палестинские радикалы могут освободить его по просьбе президента РФ Владимира Путина

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС может освободить российского заложника в числе третьей группы лиц, подлежащих обмену на заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По утверждению канала, палестинские радикалы "могут освободить российского заложника по просьбе [президента РФ Владимира] Путина".

Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся две русские заложницы.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.