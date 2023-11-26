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обновлено 26 ноября, 14:15
Палестино-израильский конфликт

Египет получил от ХАМАС и Израиля списки подлежащих освобождению лиц

В них вошли 13 израильтян и 39 палестинцев

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Египет получил от Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС списки с именами подлежащих освобождению 26 ноября заложников и заключенных. Об этом сообщил на пресс-конференции глава государственной информационной службы арабской республики Дия Рашван.

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"Египетские власти получили в воскресенье список заложников в секторе Газа, в который вошли 13 израильтян", - указал Рашван. По его информации, Израиль со своей стороны освободит 39 палестинцев из тюрем. Рашван подчеркнул, что "обмен между двумя сторонами запланирован на сегодня [26 ноября]".

"[Режим] палестино-израильского перемирия действует без перебоев уже третий день, чему поспособствовали интенсивные усилия Египта совместно с братьями в Катаре", - сказал Рашван. По его словам, арабская республика после вступления в силу гуманитарной паузы продолжает свою работу по оказанию помощи народу палестинского анклава, прилагая в этом направлении еще более активные усилия.

Глава государственной информационной службы сообщил, что с 21 октября по 25 ноября в сектор Газа было доставлено свыше 26 тыс. тонн медицинской помощи, свыше 9,6 тыс. тонн продовольственной помощи, более 7 тыс. тонн воды. Число грузовиков, въехавших с территории Египта в палестинский анклав, достигло 2 056. Арабская республика приняла 353 раненых палестинца и 292 человека, которые их сопровождали. Свыше 8,5 тыс. иностранцев покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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