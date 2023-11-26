Белый дом ожидает, что 26 ноября ХАМАС освободит одного американца

Еще 10 лиц с американским гражданством числятся пропавшими без вести в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает, что в воскресенье, 26 ноября, палестинское радикальное движение ХАМАС освободит как минимум одного американца из удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Первоначальная сделка по заложникам предполагает освобождение женщин и детей. И в этой категории трое американцев: две женщины и один маленький ребенок. И у нас есть основания полагать, что один из этих американцев будет освобожден сегодня", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

Салливан также подчеркнул, что США не знают точно, живы ли эти трое заложников, так как они "не получили никаких доказательств". При этом он выразил надежду, что будут освобождены и другие американцы, и напомнил, что "у сделки есть еще один день", и в понедельник будет "еще один список". "Мы работаем со всеми сторонами над возможностью распространения этой сделки на дополнительных заложников сверх первоначальных 50", - добавил он.

С 24 ноября палестинское движение ХАМАС освободило две группы заложников, однако ни в одной из них граждан США не было. В первой группе были 13 израильтян, 10 таиландцев и один филиппинец, во вторую вошли 13 израильтян и четыре таиландца.

Американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома ранее сообщали, что вашингтонская администрация надеется, что в списки освобожденных войдут три человека с двойным гражданством, которые являются гражданами США. Еще 10 лиц с американским гражданством числятся пропавшими без вести в секторе Газа.