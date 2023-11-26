26 ноября, 14:01
Палестино-израильский конфликт

WP: Нетаньяху использовал ХАМАС с целью избежать создания двух государств

Сменявшие друг друга кабинеты премьера одобряли шаги, которые ослабляли давление на радикальное движение

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последние 10 лет блокировал любые попытки уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств. С таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских экспертов.

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Согласно оценкам опрошенных изданием аналитиков, правительства под руководством Нетаньяху и лидеры ХАМАС "находили друг друга полезными для своих целей". По их утверждениям, с тех пор, как Нетаньяху вновь стал премьер-министром в 2009 году, он "в основном придерживался стратегии, которая не нарушала статус-кво разделенного палестинского населения, оставляя ХАМАС править в Газе, а конкурирующее палестинское руководство - на Западном берегу" реки Иордан. Эта стратегия противоречила предвыборным обещаниям премьера "уничтожить правление ХАМАС в Газе".

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация позволила Нетаньяху в значительной степени отодвинуть на второй план "палестинский вопрос", который определял деятельность израильских лидеров на протяжении предыдущих четырех десятилетий. По словам аналитика Далии Шейндлин, ввиду недостаточного единства в управлении палестинскими территориями Нетаньяху "мог сказать, что не может двигаться вперед в вопросе мирных переговоров", поскольку ему "не с кем разговаривать". Вместо этого он сосредоточился на Иране и других угрозах, отметил биограф премьера Аншель Пфеффер.

Как отмечает историк Адам Раз, "последние 10 лет Нетаньяху работал над тем, чтобы блокировать любые попытки уничтожить ХАМАС в Газе", что "служило целям <...> противников решения конфликта на основе переговоров о [создании] двух государств". Газета отмечает, что сменявшие друг друга кабинеты Нетаньяху одобряли шаги, которые приводили к ослаблению давления на ХАМАС, включая согласие на периодическую амнистию заключенных, а также на перевод движению ХАМАС средств из Катара, которые могли быть использованы для финансирования военных операций.

22 ноября 1967 года СБ ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года. Ее результатом было объединение Иерусалима, а также оккупация Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта и палестинского вопроса. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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