AP: у берегов Йемена захватили танкер, который может принадлежать Израилю

По данным агентства, судно Central Park, которое управляется оператором Zodiac Maritime, подверглось нападению в Аденском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Танкер, который может принадлежать израильской компании, был захвачен у берегов Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

По его информации, судно Central Park, которое управляется оператором Zodiac Maritime, подверглось нападению в Аденском заливе. На данный момент сведений о том, кто совершил захват танкера, не имеется.

Как отмечает AP, у Zodiac Maritime имеются подозрения, что нападение было осуществлено пиратами. Оператор сообщил, что экипаж судна состоит из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер перевозит фосфорную кислоту.