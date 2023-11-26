Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть всю границу с РФ

Петтери Орпо отметил, что в случае реализации такого сценария Хельсинки "сосредоточит пункт предоставления убежища в другом месте, не на восточной границе"

СТОКГОЛЬМ, 26 ноября. /ТАСС/. Финский премьер Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости Финляндия может закрыть всю границу с Россией.

"При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои КПП и сосредоточит пункт предоставления убежища в другом месте, не на восточной границе", - приводит телерадиоканал Yle слова Орпо. "Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки или в портах, но не на восточной границе", - ответил финский премьер на вопрос, где можно будет подать заявление на предоставление убежища, если граница с РФ будет закрыта.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.

Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении страны закрыть погранпункты.