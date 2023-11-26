26 ноября, 14:25

В США заявили о необходимости расширить сделку о заложниках в Газе на другие группировки

Усилия Вашингтона направлены на то, чтобы все эти организации "каким-либо образом участвовали в договоренности" по возвращению людей, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Договоренность по освобождению заложников из Газы должна затрагивать не только радикальное палестинское движение ХАМАС, но и ряд других группировок, которые удерживают людей после атак 7 октября. Такую позицию озвучил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

"Нам известно, что не только ХАМАС удерживает заложников, но также [палестинская радикальная организация] "Исламский джихад" и другие террористические группировки, участвовавшие в жестоком нападении 7 октября", - сказал он. Кроме того, по словам Салливана, заложники находятся в руках "других группировок", которые не были напрямую причастны к нападению 7 октября, но косвенно связаны с ХАМАС и "Исламским джихадом".

"Так что наши усилия направлены и на то, чтобы все эти группировки каким-либо образом участвовали в сделке, цель которой - вернуть домой к семьям всех до единого заложников в Газе, которые еще живы", - добавил чиновник.

При этом он признал, что США не знают "точного числа заложников, которые еще находятся в живых". "Мы не узнаем этого до тех пор, пока эти заложники не окажутся физически сначала в руках властей, а затем в руках своих семей", - считает Салливан.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
СШАПалестинаСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация