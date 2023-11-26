В США заявили о необходимости расширить сделку о заложниках в Газе на другие группировки

Усилия Вашингтона направлены на то, чтобы все эти организации "каким-либо образом участвовали в договоренности" по возвращению людей, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Договоренность по освобождению заложников из Газы должна затрагивать не только радикальное палестинское движение ХАМАС, но и ряд других группировок, которые удерживают людей после атак 7 октября. Такую позицию озвучил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

"Нам известно, что не только ХАМАС удерживает заложников, но также [палестинская радикальная организация] "Исламский джихад" и другие террористические группировки, участвовавшие в жестоком нападении 7 октября", - сказал он. Кроме того, по словам Салливана, заложники находятся в руках "других группировок", которые не были напрямую причастны к нападению 7 октября, но косвенно связаны с ХАМАС и "Исламским джихадом".

"Так что наши усилия направлены и на то, чтобы все эти группировки каким-либо образом участвовали в сделке, цель которой - вернуть домой к семьям всех до единого заложников в Газе, которые еще живы", - добавил чиновник.

При этом он признал, что США не знают "точного числа заложников, которые еще находятся в живых". "Мы не узнаем этого до тех пор, пока эти заложники не окажутся физически сначала в руках властей, а затем в руках своих семей", - считает Салливан.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.