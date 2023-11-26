В Москву прибыли семьи израильтян с гражданством РФ, удерживаемых ХАМАС

Их примут в МИД России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Родственники, удерживаемых в секторе Газа заложников с российским гражданством, прибыли в Москву и будут приняты в МИД РФ. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Израиля в РФ.

"Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках <...> ХАМАС, начиная с событий 7 октября", - указал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о родственниках семи лиц с двойным гражданством, находящихся в плену в секторе Газа.

"Во время своего пребывания в Москве семьи проведут встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, израильским послом Александром Бен Цви, также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ", - пояснили в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала ТАСС, что родственников заложников с российским гражданством, удерживаемых в Газе, примут в российском дипведомстве в начале следующей недели.

Обмен заложниками

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки.

22 ноября движение ХАМАС сообщало о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение, удерживаемых в анклаве, 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).