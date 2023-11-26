26 ноября, 14:26,
обновлено 26 ноября, 14:50
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС передало российского заложника Красному Кресту

AP Photo/ Fatima Shbair
© AP Photo/ Fatima Shbair

Как сообщил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, такое решение приняли в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС передало заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

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"ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина", - сообщил ан-Нуну. По его словам, "заложник недавно был передан Красному Кресту".

"В ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела ХАМАС освободило заложника с российским гражданством", - говорится в заявлении движения, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся две российские заложницы.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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