ХАМАС передало российского заложника Красному Кресту

Как сообщил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, такое решение приняли в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС передало заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

"ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина", - сообщил ан-Нуну. По его словам, "заложник недавно был передан Красному Кресту".

"В ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела ХАМАС освободило заложника с российским гражданством", - говорится в заявлении движения, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся две российские заложницы.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.