СМИ: аэропорт Дамаска подвергся атаке со стороны Израиля

По данным радиостанции Sham FM, удар пришелся по взлетно-посадочным полосам

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Израильские силы нанесли удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщила сирийская правительственная радиостанция Sham FM.

Ранее радио сообщало о взрывах в пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия.

По информации газеты Al Watan, все регулярные рейсы были переведены в аэропорты городов Алеппо и Латакия. Размер ущерба, нанесенного в результате ударов, пока не определен.

17 ноября Al Watan со ссылкой на военный источник сообщила, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на южные окрестности Дамаска. Авиаудары наносились со стороны оккупированных Голанских высот по военным объектам, что привело к материальному урону.

22 октября израильские ВВС нанесли ракетные удары по взлетно-посадочным полосам международных аэропортов Дамаска и Алеппо, что вывело их из строя. Как сообщило в Telegram-канале Национальное управление гражданской авиации Сирии, в результате атаки погибли двое рабочих.