В Чехии увеличат выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине

Министр обороны Яна Чернохова пояснила, что в стране не остается достаточно военных материалов для отправки Киеву

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Чехия практически исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов, но намерена компенсировать это увеличением числа экспортных лицензий коммерческим фирмам. Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова, слова которой привело информационное агентство ČTK.

"Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить [в качестве оказания по государственной линии помощи] Украине, - сказала она. - С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это <...> [выдачей] экспортных лицензий коммерческим фирмам [для поставки на Украину необходимой военной продукции]".

Чешские коммерческие компании, по словам министра, реализовали такие контракты на десятки миллиардов крон (сотни миллионов долларов). Чешские инструкторы в течение текущего года на территории страны и в Польше обучили более 4 тыс. солдат ВСУ. Республика продолжит участие в программе подготовки украинских военнослужащих. Прага, согласно информации военного ведомства, передала в дар Киеву военную технику, остаточная стоимость которой составляет около 1,2 млрд крон (примерно $54 млн).

Чернохова также проинформировала, что 30 ноября Чехию с визитом посетит ее словацкий коллега Роберт Калиняк. Они обсудят, в частности, ситуацию на Украине. Речь пойдет и о размещенном в Словакии натовском подразделении передового базирования. Оно было сформировано в ответ на события февраля 2022 года. В его составе находятся 1 100 солдат армий пяти армий государств - членов Североатлантического альянса, в том числе 450 военнослужащих Чехии.