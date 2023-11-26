СМИ: Красный Крест принимает третью группу освобожденных ХАМАС заложников

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) начал процедуру приема третьей группы освобожденных палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.
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По его информации, незадолго до этого египетская сторона приступила к процессу обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что в эту группу, помимо 13 израильтян, вошли пять граждан других стран.