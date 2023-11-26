26 ноября, 15:26, Палестино-израильский конфликт СМИ: Красный Крест принимает третью группу освобожденных ХАМАС заложников

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По данным телеканала Al-Qahera Al-Ekhbariya, незадолго до этого египетская сторона приступила к процессу обмена заложниками и задержанными между Израилем и палестинским движением