26 ноября, 15:26,
обновлено 26 ноября, 15:41
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Красный Крест принимает третью группу освобожденных ХАМАС заложников

Nir Keidar/ Anadolu via Reuters Connect, архив
© Nir Keidar/ Anadolu via Reuters Connect, архив

По данным телеканала Al-Qahera Al-Ekhbariya, незадолго до этого египетская сторона приступила к процессу обмена заложниками и задержанными между Израилем и палестинским движением

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) начал процедуру приема третьей группы освобожденных палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

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По его информации, незадолго до этого египетская сторона приступила к процессу обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что в эту группу, помимо 13 израильтян, вошли пять граждан других стран. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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