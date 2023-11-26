26 ноября, 15:29
Палестино-израильский конфликт

Байден 26 ноября проведет телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент США продолжит работу в "дипломатическом ключе", отметил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет в воскресенье, 26 ноября, телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил в интервью телеканалу CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У него [Байдена] назначен телефонный разговор на сегодня с премьер-министром Нетаньяху", - сказал он. Салливан отметил, что Байден продолжит "работу в дипломатическом ключе".

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, ДжоСалливан, Джейк
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