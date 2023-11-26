Армия Израиля получила 13 заложников из Газы

Еще четверо направляются в Египет, откуда поедут в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израильские военные получили от Красного Креста 13 заложников, освобожденных из сектора Газа, они находятся в Израиле, еще 4 освобожденных направлены в Египет, откуда затем они прибудут на израильскую территорию. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"13 освобожденных заложников сопровождаются силами Армии обороны Израиля и теперь находятся на израильской территории", - говорится в сообщении.

"Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности (контрразведка - прим. ТАСС) сейчас сопровождают 12 освобожденных заложников на израильской территории в направлении базы "Хацерим", - добавили в армии, уточнив, что еще одного из освобожденных сразу отправили на вертолете в больницу.

"Параллельно четыре освобожденных заложника направлены в Египет через пограничный переход "Рафах", откуда они отправятся к месту встречи с военнослужащими Армии обороны Израиля на израильской территории", - указали в пресс-службе.

По информации 13-го канала израильского телевидения, среди освобожденных израильтян девять детей, а освобожденные иностранцы имеют подданство Таиланда. В свою очередь МИД РФ подтвердил, что один из израильтян, отпущенных из сектора Газа, имеет также гражданство РФ.

Ранее израильская армия сообщила, что получила от МККК подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.

"Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, 14 израильских заложников и 3 иностранных заложника были переданы Красному Кресту", - говорится в сообщении.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск, в тот же день была освобождена первая группа заложников.

В новость внесена правка (19:37 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - 13 заложников.