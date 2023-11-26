Нетаньяху посетил Газу и заявил там, что Израиль доведет операцию "до победы"

Премьер-министр еврейского государства пообщался с находящимися в палестинском анклаве израильскими военными

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично посетил сектор Газа, где пообщался с находящимися там израильскими военными и заявил, что операция в анклаве будет доведена "до конца, до победы". Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это", - заявил израильский премьер.

"Мы здесь, в Газе, с нашими отважными бойцами. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных, и в конечном итоге вернем их всех. У нас есть три цели в этой войне: ликвидировать [палестинское радикальное движение] ХАМАС, вернуть всех похищенных и гарантировать, что Газа не станет снова угрозой для Государства Израиль", - добавил Нетаньяху.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.