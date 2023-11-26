В США не исключили выдвижения условий для оказания военной помощи Израилю

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что к настоящему моменту подход американской администрации сводится к "дипломатии на высоком уровне"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не исключает возможности выдвижения условий для оказания военной помощи Израилю. Об этом сообщил в эфире телекомпании CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя высказывание американского лидера Джо Байдена, назвавшего такое предложение "дельной мыслью".

"Отвечая на вопрос, он признал эту идею. Но сразу после этого он сказал, что избранный им подход позволяет добиваться результатов", - заявил Салливан в ответ на просьбу прокомментировать слова Байдена. Салливан уточнил, что к настоящему моменту подход американской администрации сводится к "дипломатии на высоком уровне".

Салливану также был задан уточняющий вопрос, имел ли Байден в виду, что США не будут вводить ограничения на поставки военной помощи Израилю. "Нет, мы все видели, что он сказал. Он признал эту идею", - сказал Салливан.

В минувшую пятницу Байден во время общения с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс, назвал "дельной мыслью" предложение своих однопартийцев выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю. "Но я не думаю, что мы бы пришли к тому, что имеем сейчас, если бы я с самого начала избрал этот подход", - отметил американский лидер.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.