В Амстердаме прошла очередная демонстрация против поставок оружия Украине

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек

АМСТЕРДАМ, 26 ноября. /ТАСС/. Очередная демонстрация с призывами к переговорам и прекращению поставок оружия Украине прошла в Амстердаме. Участники акции провели митинг на площади Дам и по уже устоявшейся традиции прошли по улицам столицы с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир и солидарность.

Участие в мероприятии, проходящем каждый месяц, приняли нескольких десятков человек. Одним из его спикеров стал представитель британской организации "Международная солидарность с украинским антифашизмом" Тео Рассел.

"Я приехал в Амстердам, чтобы поддержать этот фантастический протест и наладить связи с единомышленниками, - отметил он в беседе с ТАСС. - И я очень приятно удивлен количеством его участников".

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Активист уже более восьми лет организует мероприятия в Лондоне, посвященные борьбе с проявлениями фашизма на Украине. По его словам, до февраля 2022 года никто не знал, что происходит на Украине, но даже когда начался конфликт, и тема попала в центр внимания СМИ, никто не заговорил о бандеровцах, фашистах на Украине. "Никто не обращает внимание на преступления украинских военных в Мариуполе, которые относились к русскоязычным как к животным, потому что они солидарны с Россией и имеют положительные взгляды на жизнь в СССР, - подчеркнул Рассел. - Группировка "Азов" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и другие украинские подразделения убивают людей на улице, подрывают больницы, театры, разрушают жилые здания, а потом винят во всем Россию, и это показывается западной прессой. Все, что мы слышим, когда включаем телевизор или радио, это украинскую позицию. В СМИ нет никакого баланса".

По его мнению, конфликт на Украине может скоро закончиться. "[Президент Украины Владимир] Зеленский и украинские вооруженные силы могут очень быстро проиграть, - отметил активист. - Мораль в войсках значительно упала, число случаев дезертирства увеличивается, я даже слышал, что украинские силы ведут боевые действия друг против друга. Поэтому уже сейчас нужно задумываться, что произойдет, когда война закончится".

"Мы хотим видеть Украину, в которой нет места бандеровским группировкам, где восстановлены демократические права населения, где существует свобода политических сил, СМИ, - сказал он. - А самое главное, чтобы виновные за бесчисленные преступления украинского режима, бандеровцев и спецслужб были привлечены к ответственности. Это очень сложная задача, но мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость в отношении событий в Одессе в мае 2014 года и других преступлений".