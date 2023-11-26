МИД Катара сообщил, что Израиль 26 ноября освободит 39 палестинских заключенных

Официальный представитель ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари также отметил, что освобождение трех подданных Таиланда и гражданина России стало результатном договоренностей между движением ХАМАС и посредниками

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Израиль освободит в воскресенье 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Во исполнение обязательств, распространяющихся на третий день соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 39 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 13 израильтян, удерживавшихся в Газе", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Представитель ведомства также отметил, что освобождение трех подданных Таиланда и одного гражданина России стало результатном договоренностей между движением ХАМАС и посредниками. По словам аль-Ансари, на них не распространяется соглашение о гуманитарном перемирии.