Во Львове демонтировали памятную доску в честь митинга, в котором участвовал Иван Франко

Памятная доска располагалась на здании Львовской ратуши

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Памятную доску, посвященную событиям, вошедшим в историю как Львовская маевка, первомайского митинга, участником которого был украинский поэт Иван Франко, демонтировали со здания городского совета Львова. Об этом сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

"С фасада Ратуши демонтировали советскую мемориальную доску", - говорится в сообщении, к которому также прикреплена фотография демонтированного объекта.

Памятная доска была установлена на здании Львовской ратуши, где сейчас располагается городской совет, в 1977 году. Она посвящена первомайской рабочей манифестации, прошедшей во Львове в 1890 году, во времена вхождения части западной Украины в состав Австро-Венгерской империи. Ее организаторами были местные рабочие активисты. В митинге участие принимал украинский поэт Иван Франко, чье имя носит административный центр одноименной области на западе Украины.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.