Киев без света, атака дронов ВСУ, сомнения в Германии. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли утром в воскресенье попытку массированной атаки территории РФ с помощью беспилотников. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении всех БПЛА противника.

В Киеве зафиксированы аварийные отключения электроснабжения после сообщений о взрывах в ночь на субботу.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о расширении властями ФРГ поддержки Украины, тогда как популярный оппозиционный политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала отказаться от поставок оружия Киеву.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

ВСУ за двое суток, по оценкам Минобороны РФ, потеряли порядка 1,1 тыс. человек и 47 единиц техники.

По информации российского военного ведомства, самые большие потери - больше 490 человек - Киев понес на донецком направлении, еще порядка 230 человек - на южнодонецком.

В районе населенного пункта Серебрянка в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены, в том числе, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять самолетов Воздушных сил Украины: два Су-27 и три МиГ-29.

Перебои в энергоснабжении

Утром в субботу порядка 200 зданий в центре Киева остались без электричества в результате взрывов, сообщения о которых поступали на протяжении всей ночи. Утром очевидцы сообщили ТАСС о взрывах в центральных районах города и со стороны аэропорта Жуляны и об отключении света в центре города.

Воздушная тревога, объявленная в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины, действовала порядка шести часов.

Утром в субботу не работала станция метро "Лесная". По данным СМИ, причиной этого стали перебои с электроснабжением.

Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении магистральных воздушных ЛЭП и линий распределения облэнерго в центральных областях страны. В свою очередь генеральный директор компании Yasno (входит в энергохолдинг "ДТЭК") Сергей Коваленко сообщил об аварийных отключениях и обесточивании более 16 тыс. зданий. Жителей столицы и Киевской области призывают экономить свет.

Атака беспилотников

Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной атаки украинских беспилотников. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

Средства ПВО сработали над Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Калужской областями. В общей сложности было уничтожено 24 БПЛА.

Один из сбитых беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате один из жильцов дома получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь.

Награда для журналиста

Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов, погибший от ранений, полученных в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Церемония прощания с Максудовым прошла в телецентре на улице Шаболовке в Москве.

Деньги для Киева

Более €100 млн предоставит Украине Швейцария. По словам президента Швейцарии Алена Берсе, эти средства пойдут на разминирование. "Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности", - сказал он.

Литва намерена выделить Украине дополнительно €2 млн для обеспечения поставок зерна. Об этом сообщила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните. "Мы будем готовы повысить транзитные возможности наших портов для украинского экспорта, это создаст еще одну возможность, коридор через Балтийское море для экспорта украинских продуктов", - сказала Шимоните.

Разные мнения в Германии

В обозримом будущем Украина будет укреплять Европейский союз, с таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ. "Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам. <...> Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее", - сказала Бербок.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.

"Жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, а для этого нужны переговоры", - заявила в свою очередь депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, которая сейчас занимается созданием собственной партии, на митинге в Берлине. Примерно 5 тыс. человек собрались у Бранденбургских ворот на акцию под девизом "Нет войнам - остановить безумие наращивания вооружений - формировать мирно и справедливо будущее".