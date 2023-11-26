26 ноября, 17:03,
обновлено 26 ноября, 17:20

Байден подтвердил освобождение девочки-американки из числа заложников ХАМАС

По словам президента США, четырехлетняя Эбигейл Эдан "находится в безопасности в Израиле"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС отпустило из числа заложников девочку-американку. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, четырехлетняя Эбигейл Эдан "была в числе 13 заложников, освобожденных сегодня в секторе Газа", сейчас "она находится в безопасности в Израиле". "Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены другие американские граждане", - сказал американский лидер, выступая перед журналистами с речью о ситуации на Ближнем Востоке, касавшейся хода реализации договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Наша цель - продлить эту паузу после завтрашнего дня. Чтобы мы могли продолжать видеть, как выходит больше заложников и доставляется больше гуманитарной помощи нуждающимся и сектору Газа <...>. Я собираюсь продолжить работу <...>, чтобы сделать все возможное", - заявил Байден, добавив, что США хотят, чтобы гуманитарная пауза в секторе Газа продолжалась до тех пор, пока движение ХАМАС освобождает заложников.

Это выступление состоялось на курортном острове Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором Байден отдыхает в последние дни в кругу семьи. Планируется, что в ближайшие часы он вернется в Вашингтон. 

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