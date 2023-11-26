В Киеве сообщили, что поляки начнут блокировать КПП "Медыка - Шегини" круглосуточно

Это произойдет 27 ноября, считает представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Протестующие польские перевозчики с понедельника, 27 ноября, переведут блокаду КПП "Медыка - Шегини" в круглосуточный режим. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На пункте пропуска "Медыка - Шегини" участники акции с 23 ноября блокируют движение в дневное время - с 09:00 до 20:00 по польскому времени (с 10:00 до 21:00 мск - прим. ТАСС). И с завтрашнего дня такие действия должны начаться круглосуточно", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.