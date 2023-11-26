26 ноября, 17:39

СМИ: Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

По данным газеты La Tribune, компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении "на протяжении нескольких месяцев"

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Франция предлагает Казахстану и Узбекистану свои истребители Rafale. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источники.

По данным издания, французская компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении "на протяжении нескольких месяцев", при этом Казахстан и Узбекистан "заинтересовались истребителями Rafale".

Как указала La Tribune, Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, как отмечает газета, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран.

Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, сообщает издание, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну "кажутся более отдаленными".

В середине июля Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М. Кроме этого, как сообщает газета, Франция ведет переговоры с Саудовской Аравией по контракту на 54 истребителя Rafale. 

Теги:
КазахстанУзбекистанФранция
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