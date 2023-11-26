Красный Крест передал на границу Газы с Египтом еще четырех заложников

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, речь идет об одном израильтянине и трех иностранцах

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Вторая группа освобождаемых в воскресенье заложников передана сотрудниками Красного Креста на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад представители Красного Креста передали четырех освобожденных заложников - одного израильтянина и трех иностранных граждан - через погранпереход "Рафах", - говорится в сообщении.

"Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности (контрразведка - прим. ТАСС) в настоящий момент сопровождают четырех освобожденных заложников, израильтянина и трех иностранных граждан, которые сейчас находятся на пограничном переходе "Керем-Шалом", внутри израильской территории", - говорится в сообщении. Оттуда их на вертолетах отправят в больницы, добавили в армии.

По данным Channel 12 израильского телевидения, у трех иностранцев подданство Таиланда, а освобожденный в составе этой группы заложников израильтянин - Рон Кривой, у которого также есть гражданство РФ, что ранее подтвердил российский МИД. Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, освобождение россиянина произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, прилагаемым дипломатами РФ в контактах с палестинским движением ХАМАС.

Всего за день из сектора Газа было освобождены 17 человек. Как уточнили в израильской армии, первая группа освобожденных заложников, насчитывающая 12 человек, которая прибыла в Израиль ранее, сейчас направляется на базу ВВС Израиля "Хацерим". "После первичного медицинского осмотра, их доставят оттуда по воздуху в больницы, где они воссоединятся с семьями", - отметили в пресс-службе.

В общей сложности в составе первой группы освобожденных было 13 израильтян - женщины и дети. Одну из заложниц сразу после пересечения границы Израиля на вертолете отправили в больницу, о чем ранее сообщала армейская пресс-служба. По информации Channel 12 израильского телевидения, речь идет о 84-летней женщине, самой старшей в этой группе заложников, которая была в тяжелом состоянии, что потребовало ее экстренной госпитализации. Она доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге страны, отмечает Channel 12.