В МАГАТЭ сообщили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения

По данным Международного агентства по атомной энергии, причиной стало короткое замыкание примерно в 100 км к северу от станции

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Запорожская АЭС была в воскресенье отключена от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем сайте.

"На станции заявили, что линия ремонтируется, но неизвестно, когда ее снова подключат", - говорится в сообщении.

Причиной отключения, по данным МАГАТЭ, стало короткое замыкание примерно в 100 км к северу от станции. Инцидент произошел около 11:30 мск. Для обеспечения своих нужд, включая охлаждение реакторов, ЗАЭС полагается на запасную линию в 330 кВ.