26 ноября, 18:04,
обновлено 26 ноября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

МИД Катара сообщил о наличии двойного гражданства у четырех заложников из третьей группы

По данным официального представителя ведомства Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, один израильтянин имеет также гражданство США, один - гражданство ЮАР и двое - гражданство Венгрии

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС освободило в воскресенье четырех женщин и девять детей в составе третьей группы израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа. Среди них один человек имеет также гражданство США, один - гражданство ЮАР и двое - гражданство Венгрии, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

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"Из сектора Газа были освобождены девять детей и четыре женщины [из числа израильских граждан]. <...> Среди них одна девочка также имеет американское гражданство, одна женщина - южноафриканское, еще две - венгерское", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что в третью группу освобожденных израильских заложников вошла четырехлетняя девочка Эбигейл Эдан, имеющая американское гражданство. Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ее освобождении. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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