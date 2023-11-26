МИД Катара сообщил о наличии двойного гражданства у четырех заложников из третьей группы

По данным официального представителя ведомства Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, один израильтянин имеет также гражданство США, один - гражданство ЮАР и двое - гражданство Венгрии

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС освободило в воскресенье четырех женщин и девять детей в составе третьей группы израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа. Среди них один человек имеет также гражданство США, один - гражданство ЮАР и двое - гражданство Венгрии, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Из сектора Газа были освобождены девять детей и четыре женщины [из числа израильских граждан]. <...> Среди них одна девочка также имеет американское гражданство, одна женщина - южноафриканское, еще две - венгерское", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что в третью группу освобожденных израильских заложников вошла четырехлетняя девочка Эбигейл Эдан, имеющая американское гражданство. Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ее освобождении.