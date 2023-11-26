Байден назвал двухгосударственное решение единственным путем к безопасности Израиля

По словам президента США, Вашингтон намерен и далее работать со всеми своими зарубежными партнерами над реализацией этого сценария на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают считать двухгосударственное решение ближневосточной проблемы единственным путем к обеспечению безопасности Израиля и Палестины в долгосрочной перспективе. Это подтвердил президент США Джо Байден, отметивший, что Вашингтон намерен и далее работать со всеми своими зарубежными партнерами над реализацией двухгосударственного решения на Ближнем Востоке.

"Я продолжу работать со всеми нашими партнерами, чтобы делать трудные, но необходимые шаги, чтобы создать интегрированное, более процветающее и более мирное будущее в регионе", - сказал американский лидер, выступая перед журналистами с речью о ситуации на Ближнем Востоке, касавшейся хода реализации договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Это выступление состоялось на курортном острове Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором Байден отдыхает в последние дни в кругу семьи. Планируется, что в ближайшие часы он вернется в Вашингтон. "Двухгосударственное решение - это единственный способ гарантировать долгосрочную безопасность израильтян и палестинского народов, обеспечить проживание израильтян и палестинцев в одинаковых условиях свободы и отсутствия посягательств на достоинство человеческой личности", - убежден глава администрации США.

"Мы не откажемся от работы в направлении движения к этой цели", - обещал Байден.