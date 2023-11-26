Советник избранного президента Аргентины отправилась в Бразилию для встречи с главой МИД

МИД Бразилии сообщил, что в ходе встречи Диана Мондино передала приглашение для президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы на инаугурацию Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Советник избранного президента Аргентины Хавьера Милея по внешней политике Диана Мондино, которая заявлена им как будущий министр иностранных дел, отправилась в Бразилию для встречи с главой МИД этой страны Мауро Виэйрой.

"Сейчас в Бразилии ради беседы с министром иностранных дел Мауро Виэйрой", - написала она в воскресенье в соцсети X (ранее Twitter).

МИД Бразилии сообщил, что в ходе встречи Мондино передала приглашение для президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы на инаугурацию Милея, которая пройдет 10 декабря.

Ранее специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления в адрес Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем. 8 ноября в интервью интернет-изданию La Politica Online аргентинский политик назвал бразильского лидера коммунистом и коррупционером.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.